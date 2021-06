DGAP-News: centrotherm international AG / Schlagwort(e): Personalie

Veränderungen im Vorstand der centrotherm international AG



30.06.2021 / 09:31

Veränderungen im Vorstand der centrotherm international AG Nach erfolgter Stabilisierung und Neuausrichtung des Kerngeschäfts legt Gunter Fauth, Vorstand Operations, sein Amt nieder Blaubeuren, 30. Juni 2021 - Nach der erfolgreich durchgeführten Stabilisierung und Neuausrichtung des Kerngeschäfts der centrotherm international AG und ihrer Tochtergesellschaften legt Gunter Fauth, Vorstand Operations, vereinbarungsgemäß und in bestem Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat sein Amt nieder. Mit Abschluss der Neuausrichtung der Unternehmensgruppe hat er seinen Auftrag bei centrotherm erfolgreich beendet und wendet sich wie geplant neuen Aufgaben zu. Der Aufsichtsratsvorsitzende Robert M. Hartung würdigt die erfolgreiche Arbeit von Gunter Fauth: "Gunter Fauth hat in den letzten Jahren die Flexibilisierung der Lieferkette und der Produktion maßgeblich vorangetrieben und mit dem Aufbau eines Montagewerks in China wesentlich dazu beigetragen, dass die Kostenstrukturen signifikant gesenkt wurden. Besonders hervorzuheben ist die Halbierung der Entwicklungszeiten sowie die Neuentwicklung von neuen Anlagengenerationen für die Halbleiter- und Photovoltaikindustrie. Für seinen besonderen Einsatz bedanken wir uns auch im Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der centrotherm international AG und wünschen ihm für die Zukunft stets alles Gute". "Es waren fünf herausfordernde, interessante und erfolgreiche Jahre bei centrotherm", zieht von Gunter Fauth Bilanz. "Die Stabilisierung und Neuausrichtung des Konzerns wurde mit vereinten Kräften gestemmt. Besonders stolz bin ich, dass es uns gelungen ist, mit der Entwicklung einer innovativen Niederdrucktechnologie zur Stabilisierung von Hochleistungsfasern einen wichtigen Beitrag für die zukünftige Geschäftsentwicklung des Konzerns gelegt zu haben. Ich bedanke mich bei der gesamten Belegschaft für ihre Motivation und Einsatzbereitschaft und beim Betriebsrat für die gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit", erkennt Fauth weiter an. "Meine Aufgabe bei centrotherm ist damit erfüllt. Ich wünsche der Gesellschaft und ihren Mitarbeiterenden alles Gute für die Zukunft und werde centrotherm immer verbunden bleiben." Der Aufsichtsrat beabsichtigt, das Vorstandsteam möglichst kurzfristig zu verstärken, um die Weichen für weiteres Wachstum der centrotherm international AG zu stellen. Dabei spielen die Zukunftsthemen Technologie, Vertrieb & Service eine wesentliche Rolle.



Über centrotherm international AG

Thermische Produktionslösungen und Beschichtungstechnologien zählen zu den Kernkompetenzen von centrotherm. Seit über 70 Jahren entwickeln und realisieren wir Produktionskonzepte für einen stetig wachsenden internationalen Kundenkreis. Neben Wachstumsbranchen wie der Halbleiter- und Mikroelektronikindustrie sowie der Photovoltaik finden unsere innovativen Lösungen auch in neuen Zukunftsfeldern wie der Carbonfaserherstellung Anwendung. Als führender, global agierender Technologiekonzern arbeiten wir eng mit Partnern aus Industrie und Forschung zusammen. Wir verbessern bestehende Produktionskonzepte und setzen neue Trends. So generieren wir werthaltige Wettbewerbsvorteile für unsere Kunden. Weltweit arbeiten rund 600 Mitarbeiter an der Gestaltung der Zukunft - GREEN | SMART | EFFICIENT. centrotherm international AG

Württemberger Str. 31

89143 Blaubeuren

Internet: www.centrotherm.de

WKN: A1TNMM (Inhaberaktien); A1TNMN (nicht notierte Aktien aus Sachkapitalerhöhung)

ISIN: DE000A1TNMM9 (Inhaberaktien); DE000A1TNMN7 (nicht notierte Aktien aus Sachkapitalerhöhung)

Einbeziehung: Freiverkehr (Basic Board) Frankfurter Wertpapierbörse

Firmensitz: Deutschland Kontakt centrotherm: Nathalie Albrecht

Manager Public & Investor Relations

Tel: +49 7344 918-6304

E-Mail: investor@centrotherm.de

