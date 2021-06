HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für die Sixt-Stammaktien auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Eine starke Nachfrage nach Mietwagen in den USA dürfte dem Autovermieter ein robustes zweites und drittes Quartal ermöglichen, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Reiseaufkommen sei dort wieder auf 80 Prozent des Niveaus vor der Corona-Pandemie angekommen. Die Aktie werde auf dem Niveau von 2019 bewertet, Sixt habe aber seither massive Marktanteile hinzu gewonnen./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2021 / 08:16 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2021 / 08:18 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007231326

