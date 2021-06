Der Windturbinenhersteller Nordex hat am Dienstag die 200-Tage-Linie zurückerobert und damit ein neues Kaufsignal generiert. Dies gilt es jetzt zu bestätigen, um wieder in den Bereich von 26 Euro vorrücken zu können. Helfen dürfte dabei ein neuer Auftrag aus Brasilien, den das Unternehmen am Mittwochmorgen verkündet. Trader setzen auf ein Faktor-Zertifikat.

