Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Obwohl im Juni sogar ein leichter Rückgang der Inflation im Euroraum möglich ist, bleibt die Inflationsrate im Fokus der Finanzmärkte, berichten die Analysten der DekaBank.So würden die Unternehmen teilweise ausgefallene Preissteigerungen aus dem vergangenen Jahr nachholen. Dazu kämen Engpässe bei Material und Personal, welche die Vorleistungspreise bereits seit einiger Zeit stark steigen lassen würden. Hiervon könnte in den kommenden Monaten ein etwas größerer Teil als sonst üblich an die Verbraucher weitergereicht werden. Ein solcher Preisschub sei jedoch noch kein ausufernder Inflationsprozess. Hierfür müssten insbesondere die Löhne nachziehen und eine Lohn-Preis-Spirale auslösen. Darüber könnte der am Freitag erscheinende Arbeitsmarktbericht für die USA weiteren Aufschluss geben. (Ausgabe vom 28.06.2021) (30.06.2021/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...