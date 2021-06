Guten Morgen, der DAX konnte am Vortag trotz der bearishen Tageskerze vom Montag mit dem langen oberen Schatten und dem kleinen schwarzen Kerzenkörper weiter hochziehen und bei 15.752 Punkten ein neues Verlaufshoch erreichen. In der Folge sackte der DAX aber wieder ab und ging unter der Marke von 15.700 Punkten bei 15.690 Punkten aus dem Handel. Im frühen Handel notiert der DAX am Mittwochmorgen im Bereich von 15.700 ...

