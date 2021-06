Unterföhring (ots) - Sky Deutschland ist ab sofort Fördermitglied des Synchronverband e.V. - Die Gilde. Damit unterstützt das Unternehmen den Verband in seinen Zielen, für den Erhalt qualitativ hochwertiger Synchronisationen für den deutschen Sprachraum einzutreten.Sini-Ilona Haupt, Senior Manager Dubbing bei Sky Deutschland: "Originalgetreue, hochwertig produzierte deutsche Fassungen sind von immenser Bedeutung für den Erfolg unserer Serien und Filme. Nachhaltigkeit, Fairness, Vielfalt und Inklusion sind Aspekte, die uns dabei wichtig sind und wir möchten mit der Fördermitgliedschaft einen Beitrag leisten, diesen Werten den notwendigen Raum zu geben.""Wir freuen uns sehr über diesen Schritt, da er unsere Bemühungen zum Erhalt und zur Förderung der Qualität von deutschsprachigen Synchronisationen unterstützt" sagt Björn Herbing, Vorstandsmitglied des Synchronverbands e.V. - Die Gilde.Die Fördermitgliedschaft richtet sich an Unternehmen und Personen aus der Branche, die sich den Zielen des Synchronverband verbunden fühlen. Dem Förderkreis gehört auch Amazon Digital Germany GmbH an.Über Synchronverband e.V. - Die Gilde:Der Synchronverband wurde im Juni 2011 in Berlin gegründet. Er hat sich zur Aufgabe gemacht, gemeinsam die Interessen der Synchronschaffenden wie Synchronstudios, Regisseure, Übersetzer, Autoren, Schauspieler, Cutter, Aufnahmeleiter und Tonmeister zu vertreten. Ziel des Verbands ist der Erhalt qualitativ hochwertiger Synchronisationen. Darüber hinaus setzt er sich für wirtschaftliche und technische Belange der Synchronbranche ein. Dieses Jahr verleiht der Synchronverband bereits im dritten Jahr den Deutschen Synchronpreis.Diese Mitteilung ist im Internet unter https://www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter https://www.sky.de/serien sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/SkySerientwitter.com/BirgitEhmannKontakt für Fotomaterial:Patricia Navarijo GomezBilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4956028