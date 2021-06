Die Deutsche Börse hat sich an dem Schweizer Unternehmen Crypto Finance beteiligt. Demnach erwirbt der Frankfurter Handelsplatz zwei Drittel der Anteile. Die Deutsche Börse erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an der Schweizer Crypto Finance AG. Das gab die Gruppe heute per Pressemitteilung bekannt. Laut Unternehmensangaben erwirbt die Frankfurter Aktiengesellschaft zwei Drittel der Anteile. Das Investment bewege sich dabei im "moderaten dreistelligen CHF-Millionenbereich". Die restlichen Shares verbleiben bei Crypto Finance. Ebenfalls unverändert ...

