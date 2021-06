Apple-Calls mit 89%-Chance bei Erreichen des Kursziels

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse befindet sich die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005) in einer Aufwärtsbewegung. Hier die Analyse:

"Rückblick: Lange Zeit hatten die Käufer in der Apple-Aktie im Bereich um 128,50 USD Schwierigkeiten. Es hat einige Tage gedauert, bis die Bullen diese Widerstandszone am 14. Juni knacken konnten, nachdem im Vorfeld die mittelfristig federführende Aufwärtstrendlinie erfolgreich getestet wurde. Seitdem aber machen die Bullen keine Gefangenen mehr. In einer schwungvollen und dynamischen Kaufwelle nähert man sich jetzt der mittelfristig entscheidenden Widerstandszone um 138 USD an.

Ausblick: Momentan sieht es für Aktionäre in der Apple-Aktie gut aus. Die Aktie ist in einem Aufwärtstrend unterwegs und könnte, sofern der Widerstandsbereich um 138 USD endlich nachhaltig überwunden wird, weiter auf 145 USD und darüber hinaus durchstarten. Auf dem Weg nach oben sollten jedoch zwischenzeitliche Konsolidierungen eingeplant werden. Im kurzfristigen Bereich können die Käufer dabei auf Unterstützungen bei 134,35 USD und ca. 132,50 USD zurückgreifen. Sollten beide bärisch gebrochen werden, nimmt das Risiko etwas zu. Die Aktie könnte anschließend zu einem Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau bei ca. 128,50 USD ansetzen."

Gelingt der Apple-Aktie, die derzeit bei 136,15 USD notiert, in naher Zukunft zumindest ein Anstieg bis auf 145 USD, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call mit Basispreis bei 140 USD

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Apple-Aktie mit Basispreis bei 140 USD, BV 0,1, ISIN: DE000DV1T5W5, Bewertungstag 17.9.21, wurde beim Apple-Kurs von 136,15 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,188 USD mit 0,36 - 0,37 Euro gehandelt.

Kann die Apple-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 145 USD zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,70 Euro (+89 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 125,8276 USD

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Apple-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 125,8276 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PH2H493, wurde beim Apple-Kurs von 136,15 USD mit 0,90 - 0,91 Euro quotiert.

Beim Apple-Aktienkurs von 145 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - bei 1,61 Euro (+77 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Apple-Aktien oder von Hebelprodukten auf Apple-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de