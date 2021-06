Augsburg (www.anleihencheck.de) - Waren die Renditen der Staatsanleihen in der Eurozone und in den USA zum Jahresanfang noch teils kräftig angestiegen, befinden sie sich seit Mitte Mai in einem Seitwärtstrend, so Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank.Ein weiteres Mal scheine sich die Hoffnung so mancher Sparer auf eine Rückkehr der Zinsen nicht zu bewahrheiten - trotz nach wie vor grassierender Inflationsangst. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...