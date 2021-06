Mainz (ots) - ARD und ZDF haben sich nach dem Ende der Achtelfinale über die Aufteilung der Viertelfinalspiele bei der UEFA EURO 2020 verständigt. Demnach überträgt das ZDF die beiden Spiele am Freitag, 2. Juli 2021: Um 18.00 Uhr steht die Partie Schweiz gegen Spanien auf dem Programm. Reporter in St. Petersburg ist Oliver Schmidt. Um 21.00 Uhr folgt das Viertelfinalspiel der beiden Mitfavoriten Belgien und Italien, das Béla Réthy aus der Münchener Arena kommentiert.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715, undThomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/die-uefa-euro-2020-im-zdf/"sportstudio" in der ZDFmediathek: https://sportstudio.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4956106