Die vorläufigen Inflationsdaten aus der Eurozone wurden um 11:00 Uhr veröffentlicht. Es wurde erwartet, dass die Daten eine Verlangsamung von 2% auf 1,9% im Jahresvergleich zeigen würden. Die Daten stimmten mit den Erwartungen überein. Die Kerninflation verlangsamt sich von 1% auf 0,9% im Jahresvergleich, ebenfalls im Rahmen der Schätzungen. Juni-Daten aus den Mitgliedsländern der Eurozone (im Jahresvergleich): Frankreich: 1,5% vs. 1,4% zuvor Deutschland: 2,3% vs. 2,5% zuvor Spanien: 2,4% vs. 2,4% ...

