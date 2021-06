Hauptberuflich vom Börsenhandel leben zu können, ist der Traum von fast jedem, der mit dem Trading anfängt. Tägliche Abwechslung, Dynamik, Spannung, die Aussicht auf das große Geld, sofort Geld verdienen und finanzielle Unabhängigkeit schnell erreichen - so stellt sich jeder Anfänger den Börsenhandel vor. Dennoch sollte man so eine Vorstellung von dem Gedanken besser ablassen. Erfolgreiches und profitables Trading ist in der Tatsache etwas ganz anderes - es erfordert klare Regeln und eiserne Disziplin. ...

