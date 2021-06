Erfurt (ots) - Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr suchen KiKA, ARD und ZDF wieder engagierte Kinder und Jugendliche, um sie für ihre eindrucksvollen Projekte in fünf Kategorien mit dem "KiKA Award" (KiKA/ZDF/ARD) auszuzeichnen. Geehrt werden die von der Kinderjury und dem Publikum ausgewählten Projekte in der großen Live-Show am 26. November 2021 um 19:30 Uhr bei KiKA.Alle kreativen Köpfe, die ihren Beitrag in Forschung, Nachhaltigkeit, gesellschaftlicher Verantwortung und sozialem Engagement einer breiten Öffentlichkeit präsentieren wollen, dürfen sich bewerben: Noch bis zum 14. Juli haben alle auf kika-award.de (https://www.kika.de/kika-award/index.html) die Chance, ihr eigenes Projekt vorzustellen! Für die überzeugendsten Ideen winkt die Teilnahme an der "KiKA Award"-Liveshow.In folgenden Kategorien werden Projekte ausgezeichnet:1. "KiKA Young Science Award" für die nützlichste Erfindung2. "KiKA Clever Online Award" für verantwortungsvolle Mediennutzung3. "KiKA For our Planet Award" für nachhaltiges Engagement4. "KiKA Make a Change Award" für sozialpolitisches Engagement5. "KiKA Kinder für Kinder Award" für das Engagement von Kindern für KinderDer "KiKA Award" ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA, ZDF und ARD/rbb. Verantwortlicher Redakteur bei KiKA ist Dr. Matthias Huff. Für das ZDF zeichnen Dorothee Herrmann und für die ARD Anja Hagemeier (rbb) verantwortlich.Weitere Informationen zum "KiKA Award" stehen auf kika-award.de (https://www.kika.de/kika-award/index.html) und im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de bereit.Pressekontakt:FOOLPROOFED GmbHPublic Relations - Social Media - ManagementEifelstraße 2450677 KölnTel: +49 221 933 3080Ansprechpartner: Markus Hermjohannes,hermjohannes@foolproofed.deWeitere Informationen:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4956186