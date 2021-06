DGAP-News: UET United Electronic Technology AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Sonstiges

UET United Electronic Technology AG veröffentlicht konsolidierte Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2020



30.06.2021 / 11:55

Umsatzerlöse belaufen sich auf 30,178 Mio. EUR

EBITDA beträgt 0,497 Mio. EUR

Ergebnis pro Aktie: -0,20 EUR

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit auf Niveau des Vorjahres

Ausblick für erstes Halbjahr 2021: Profitables Wachstum im Kerngeschäft mit rund 10 % UET United Electronic Technology AG (ISIN: DE000A0LBKW6), Eschborn, gibt heute Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2020 bekannt. Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete die UET Gruppe konsolidierte Umsatzerlöse in Höhe von 30,178 Mio. EUR (Vorjahr: 46,454 Mio. EUR).

Pandemiebedingt sank das Umsatzvolumen durch geringere Installationen von neuen Netzverbindungen. Hintergrund sind Auswirkungen von Covid-19-Maßnahmen und dadurch bedingte Einschränkungen beim Netzausbau. Für das Geschäftsjahr 2020 verbuchte die UET Gruppe ein positives Konzernergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) von 0,497 Mio. EUR nach 6,223 Mio. EUR im Vorjahr. Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) betrug -2,388 Mio. EUR (Vorjahr: 3,624 Mio. EUR). Das auf die Aktionäre der UET entfallende Konzernergebnis belief sich im Geschäftsjahr 2020 nach Steuern auf -2,955 Mio. EUR - dies entspricht einem Ergebnis von -0,20 EUR pro Aktie (Vorjahr:0,23 EUR). Das Eigenkapital der UET Gruppe belief sich per 31. Dezember 2020 auf 2,751 Mio. EUR (Vorjahr: 5,605 Mio. EUR). Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit war negativ und belief sich auf -2,470 Mio. EUR (Vorjahr: -2,285 Mio. EUR).

Zum Ende des Geschäftsjahres 2020 betrugen die liquiden Mittel im Konzern 5,048 Mio. EUR gegenüber 4,036 Mio. EUR im Vorjahr. Im ersten Halbjahr des aktuellen Geschäftsjahres 2021 stiegen die Lieferungen und Leistungen in allen Bereichen. Von Januar bis Juni 2021 werden Umsatzerlöse im Ausmaß von ca. 17,6 Mio. EUR erwartet, das entspricht einem Wachstum im Kerngeschäft von rund +10 %. Für das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen - (EBITDA) wird mit ca. 2,1 Mio. EUR gerechnet. Dies entspricht einer Steigerung um rund 210 % gegenüber demselben Vorjahreszeitraum. Die ordentliche Hauptversammlung findet am 19. August 2021 als Präsenzveranstaltung in Eschborn statt. Die Einladung zur Hauptversammlung wird bis zum 12. Juli 2021 im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Der vollständige Geschäftsbericht 2020 der UET Gruppe sowie der Einzelabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020 werden am 30. Juni 2021 auf der Homepage der Gesellschaft (www.uet-group.com) unter Investor Relations/Finanzberichte zum Download bereitgestellt.

Kontakt:

UET United Electronic Technology AG

Frankfurter Straße 80-82

D-65760 Eschborn Sebastian Schubert

Investor Relations

Tel: + 49 (0) 6196 777755-0

E-Mail: investor@uet-group.com

