Die JinkoSolar-Aktie befindet sich nun schon dritten Tag enorm im Aufwind. Starke Quartalszahlen, die der chinesische Solarmodulhersteller am Freitag veröffentlicht hatte, katapultierten den Kurs seitdem um über 50 Prozent nach oben. Die letzte Trading-Chance ging damit voll auf. So geht es nun für Trader weiter.Die JinkoSolar-Aktie hat erfolgreich die Kurve bekommen. Nach dem starken Rebound an der unteren Abwärtstrendlinie bei 28 Dollar war die Sorge kurzzeitig groß. Die Erholungsbewegung stoppte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...