München (ots) -- BRATAN PRODUCTIONS konzipiert und produziert die Inhalte in enger Zusammenarbeit mit LEONINE StudiosMünchen (ots) - Content mit Kante: Künftig gibt es noch mehr von Social-Media-Star und Produzent Mark Filatov alias Slavik Junge auf Joyn. Die Streaming-Plattform schließt eine umfangreiche Partnerschaft mit Filatovs neu gegründeter Produktionsfirma BRATAN PRODUCTIONS und verpflichtet den Comedypreis-Gewinner exklusiv. BRATAN PRODUCTIONS entwickelt gemeinsam mit LEONINE Studios drei unterhaltsame Serienideen als innovative Original-Formate für Joyn. Dann ist die Community gefragt: In einem für Joyn in der Form noch nie dagewesenen interaktiven Voting unter slavik.joyn.de können die Zuschauer*innen darüber entscheiden, welcher der entwickelten Piloten in Serie gehen wird und im Joyn Kosmos als exklusives Original seine Heimat findet. Die Community hat die einzigartige Chance, das Programm von Joyn mitzugestalten.Thomas Münzner, Director Content Acquisition & Original Production bei Joyn: "Diese Partnerschaft unterstreicht unsere Positionierung als junge, lokale Plattform mit Mut zu innovativem Entertainment. Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit im vergangenen Jahr ist es nur konsequent, nun den nächsten Schritt mit Mark zu gehen. Mit Mark Filatov gewinnen wir einen kreativen, authentischen und beliebten Entertainer für Joyn, der uns dabei unterstützt, erfolgreiche Inhalte für die junge Generation zu produzieren und die führende lokale Streaming-Plattform zu werden."Mark Filatov, Entertainer und Gründer von BRATAN PRODUCTIONS: "Wenn das Leben nicht so wehtun würde, hätten wir am Ende weniger zu lachen. Ich habe gelernt, die Dinge, die ich tagtäglich erlebe, mit Humor zu nehmen und dann ungefiltert zu erzählen. So sind bis jetzt alle meine Serienideen entstanden. Ich beobachte alles, was in meinem Umfeld passiert, immer sehr genau, ich sondiere und lass mich davon inspirieren und den Rest macht dann mein Bauchgefühl - spätestens dann weiß ich: Das, was ich da mache, wird auch ein Erfolg sein. Jetzt zusammen mit LEONINE Studios werden wir Ideen für Joyn entwickeln, die einer gemeinsamen Hingabe folgen - absolut authentische Serien auf die Straße zu bringen, die da draußen begeistern!"Christian Meinberger, Chief Digital Officer der LEONINE Studios: "Als Wegbegleiter und Partner für kreative Talente freuen wir uns sehr, Mark bei der Content-Konzeption und der Produktion seiner innovativen Formate zu unterstützen. Er hat seine Fähigkeiten schon vielfach unter Beweis gestellt und uns mit seinem Einfallsreichtum immer wieder aufs Neue begeistert - Mark ist absolut unkonventionell und ein großartiges Universaltalent. Als jung, lokal und innovativ positionierter Streaming-Anbieter ist Joyn ein kongenialer Content-Partner, wie die erfolgreiche Kooperation mit Mark in der Vergangenheit bereits gezeigt hat. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten."Über BRATAN PRODUCTIONSDie von Entertainer und Schauspieler Mark Filatov alias Slavik Junge neu gegründete Produktionsfirma BRATAN PRODUCTIONS mit Sitz in Berlin legt ihren Schwerpunkt auf Comedy- und Entertainment-Produktionen mit einer einzigartigen Humorfarbe am Markt - authentisch, originell, kontrovers und immer mit klarer Kante. So entstand 2019 die gefeierte und vielfach beachtete Scripted-Reality-Webserie "Slavik - Auf Staats Nacken" als erste Eigenproduktion, die auf der Streaming-Plattform Joyn veröffentlicht wurde. Die Serie gewann im Anschluss den Deutschen Comedypreis 2020 in der Kategorie "Beste Comedy-Serie".Über LEONINE StudiosLEONINE Studios ist ein unabhängiges deutsches Medienunternehmen. Der Fokus liegt darauf, Zuschauer*innen durch hochwertige Inhalte zu begeistern und Wegbegleiter für kreative Talente zu sein. Mit seinen drei Geschäftsbereichen LEONINE Production, LEONINE Distribution und LEONINE Licensing deckt das Medienunternehmen die gesamte Wertschöpfungskette des Bewegtbild-Marktes ab. LEONINE Studios produziert Spielfilme, Serien, TV-Shows, Entertainment-Formate, Infotainment-Formate, Content für Social-Media-Kanäle und koproduziert nationale und internationale Fiction-Formate. Hinter den Produktionsmarken von LEONINE Studios, zu denen i&u TV, Odeon Entertainment, Odeon Fiction, SEO Entertainment, W&B Television und Wiedemann & Berg Film gehören, stehen preisgekrönte Produzenten und hervorragende kreative Talente. LEONINE Studios vermarktet eigenproduzierten und lizensierten Content in Kinos, auf digitalen Plattformen, im Home Entertainment und bei TV-Sendern. Das Unternehmen verfügt über eine marktführende Lizenzbibliothek mit Programmen aller Formate und Genres. Durch die Unabhängigkeit des Unternehmens können alle Marktteilnehmer mit hochwertigen Inhalten bedient werden - digitale Streaming-Anbieter, Pay-TV-Partner ebenso wie öffentlich-rechtliche und private Fernsehsender.Über JoynJoyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen. Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Dr. Jochen Cassel, Tassilo Raesig und Rene Sahm.Pressekontakt:Pressekontakt LEONINE Studios:Henriette GutmannHead of Corporate Communication & Sales MarketingTel. +49 (0)89 999513 - 0Email: communication@leoninestudios.comAlina HülskenManager Public RelationsTel. +49 (0)89 999513 - 0Email: communication@leoninestudios.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/4956220