Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nachdem sich der ITRAXX Senior Financials zuletzt in der Nähe der Tiefstände des Februar 2020 bewegte und damit einhergehend der Eindruck einer gewissen Sorglosigkeit entstand, nahm die Risikoaversion gestern wieder zu, so die Analysten der Helaba.Entsprechend rücke die bereits in der Vergangenheit vielfach umkämpfte 54-55er Zone wieder in den Fokus. Nachrichtenseitig sei es insgesamt überschaubar geblieben. Auch die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der EZB habe sich beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft nur wenig verändert. Auf dem Primärmarkt habe die Erste Bank Croatia ein 400 Mio. EUR schweres SP-Papier mit einer 7-jährigen Laufzeit erfolgreich platzieren können. Der IPT sei von MS +120 auf MS +100 reingezogen worden. ...

