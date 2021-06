Linz (www.anleihencheck.de) - Starke Preissteigerungen dürfte die Russische Notenbank veranlassen die Leitzinsen zu erhöhen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Im Juni hätten sich sowohl die Inflation als auch die Kerninflation von 5,50% auf 6,00% erhöht. Getragen von gestiegenen Nahrungsmittel- und Energiekosten habe sich die Erwartung der Privathaushalte auf Preiserhöhungen bis zu 12,00% beschleunigt. Diesem Risikofaktor möchte die Notenbank in der nächsten Sitzung am 23.07.2021 entgegentreten. Der Markt vermute eine Zinsanhebung von 0,25% bis 1,00%. ...

