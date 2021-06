ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess nach einer Veranstaltung mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Das Management habe in puncto ESG-Kriterien ein Paket an strategischen Zielen geschnürt, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der langfristige Investitionsbedarf bleibe derzeit zwar unklar, er dürfte für die Aktie aber nicht bahnbrechend werden./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2021 / 18:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2021 / 18:44 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470405

