Wer das Gratisabo von Apple TV Plus aktiv hat und nicht dafür bezahlen möchte, sollte rechtzeitig kündigen. Wer Apple TV Plus derzeit kostenlos nutzt und dafür künftig nicht 4,99 Euro im Monat zahlen will, sollte darauf achten, die Kündigungsfrist einzuhalten. Dabei muss beachtet werden: Wer das Gratisabo für Apple TV Plus kündigt, kann es mit sofortiger Wirkung nicht länger nutzen. In den Abo-Einstellungen findet sich das genaue Datum für das Ende, das variieren kann. Zunächst galt das Gratisabo für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...