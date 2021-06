Berlin (ots) - Sandra Kuhn, 39, verstärkt ab dem 1. August 2021 das TV-Team von BILD. Sie wird ab dem Senderstart, der noch vor der Bundestagswahl stattfindet, zum festen Moderatoren-Team von BILD LIVE gehören.Sandra Kuhn kommt von der Mediengruppe RTL. Dort stand sie rund 15 Jahre für verschiedene Nachrichtenformate und Show-Sendungen vor der Kamera. Unter anderem war sie von 2006 bis 2017 Anchorwomen der RTL II News und zuletzt seit 2017 Hauptmoderatorin bei RTL Explosiv. Ihr Volontariat und ihre Moderatorenausbildung absolvierte Sandra Kuhn ebenfalls in der Mediengruppe RTL.Sandra Kuhn: "Nach 15 Jahren RTL freue ich mich riesig auf die neue Herausforderung. Es ist großartig, bei einem neuen Sender von Beginn an dabei sein und diesen mitgestalten zu können."BILD Programmchef Claus Strunz: "Sandra Kuhn ist eine journalistisch versierte Top-Moderatorin mit einer beeindruckenden Bildschirmpräsenz und ausgewiesener Breaking-News-Erfahrung, die hervorragend zu unserem neuen TV-Sender BILD passt. Sie wird eines der prägenden Sendergesichter unseres Live-Programmes werden."Pressekontakt:Christian SenftAxel Springer SEHead of Communications News Media NationalAxel-Springer-Str. 6510888 BerlinTel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10christian.senft@axelspringer.dewww.axelspringer.deOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/4956331