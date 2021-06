Das Büro in Stockholm formalisiert die Präsenz von KKR in Nordeuropa und bietet eine Wachstumsplattform für alle Investmentaktivitäten in der Region

Die führende weltweite Investmentgesellschaft KKR meldet heute die Eröffnung eines neuen Büros in Stockholm (Schweden), aufbauend auf den starken Investmenterfolgen in Nordeuropa und Ausdruck der Wachstumsambitionen des Unternehmens in der Region. Das Büro wird alle Investitionsplattformen wie Private Equity, Infrastruktur, Technologie und Healthcare Growth, Impact, Immobilien und Kredit von KKR in den nordischen Ländern vertreten.

Mit der Verwaltung langfristigen Kapitals für eine große Investorenzahl in Nordeuropa und der erfolgreichen Investition von mehr als 5 Mrd. in über 22 Transaktionen kann KKR in der nordischen Region eine solide Bilanz vorweisen. In den letzten zwei Jahren hat KKR sieben Investments in den nordischen Ländern getätigt, darunter Söderberg Partners, Sector Alarm, Wolt, Nordic Bioscience, Caruna, Avida und ein Joint-Venture im Wohnimmobiliensektor in Dänemark.

Bei vielen dieser Investitionen war KKR direkt an der Seite der entsprechenden Gründer oder Familien tätig, um sie bei ihren Wachstumszielen zu unterstützen, und hat erhebliches Kapital für Folgeakquisitionen bereitgestellt. Von den Investitionen, die KKR in Europa in den letzten zehn Jahren getätigt hat, entfielen 79 auf solche mit Gründern oder Familienbesitzern.

Johannes Huth, Partner und Head bei KKR EMEA, und Philipp Freise, Partner und Co-Head of European Private Equity von KKR, sagten: "In den letzten 20 Jahren haben wir in ganz Europa ein starkes operatives Geschäft aufgebaut und lokalen Unternehmen damit den Zugang zu einem einzigartigen weltweiten Netzwerk und bedeutenden Wertschöpfungsressourcen eröffnet. Mit dem neuen Büro in Stockholm stellen wir abermals unser langjähriges Engagement in der nordischen Region unter Beweis und unterstreichen die einzigartige Stärke von KKR, lokale Standorte mit unserem Netzwerk und unseren Ressourcen weltweit zu kombinieren."

Hans Arstad, Director bei KKR und künftiger Leiter des Stockholmer Büros, führte aus: "Die nordische Region bildet einen wichtigen Schwerpunkt unserer europäischen Investmentaktivitäten. Wir werden die Unterstützung von Unternehmern, Unternehmen und Management-Teams in Nordeuropa mit einem starken, globalen Netzwerk, fundierter Branchenexpertise und gezielten Wachstumsakquisitionen fortsetzen. Überdies werden wir uns speziell auf Investments in Unternehmen konzentrieren, die Lösungen für globale Umwelt- und Nachhaltigkeitsherausforderungen und damit ein für uns zentrales Anlagethema voranbringen."

Carl Lithander, Managing Director bei KKR in der Client and Partner Group, wird ebenfalls in Stockholm arbeiten und die Leitung der Fundraising-Aktivitäten und das Engagement mit Investoren aus Nordeuropa für die weltweite KKR-Plattform fortsetzen.

Neben Paris, Frankfurt, Madrid, Dublin, Luxemburg, London, Dubai und Riad ist Stockholm nun das neunte Büro von KKR in Europa und dem Nahen Osten. Das Stockholmer Büro von KKR wird sich in der Birger Jarlsgatan 15 befinden.

Über KKR

KKR ist eine führende, weltweit operierende Investmentgesellschaft, die Lösungen für die alternative Vermögensverwaltung sowie Kapitalmarkt- und Versicherungslösungen anbietet. Das Ziel von KKR ist es, attraktive Investitionsrenditen zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck verfolgt das Unternehmen ein geduldiges, diszipliniertes Investitionskonzept, beschäftigt erstklassige Mitarbeiter und unterstützt das Wachstum der Unternehmen und Gemeinden in seinem Portfolio. KKR investiert in Investmentfonds, die in Private Equity, Kredite und Sachwerte investieren und hat strategische Partner, die Hedge-Fonds verwalten. Die im Versicherungssektor tätigen Tochtergesellschaften von KKR bieten Altersvorsorge-, Lebens- und Rückversicherungsprodukte unter dem Management der Global Atlantic Financial Group an. Angaben über die Investitionen von KKR schließen möglicherweise die Aktivitäten der Fonds, an denen KKR beteiligt ist, und die im Versicherungssektor tätigen Tochtergesellschaften ein. Weitere Informationen über KKR Co. Inc. (NYSE: KKR) finden Sie auf der Website von KKR unter www.kkr.com und auf Twitter @KKR_Co.

