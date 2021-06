Die Aktie von Plug Power steht wieder unter Strom. Am Mittwoch sorgt eine neue Kaufempfehlung für zusätzlichen Rückenwind bei dem Brennstoffzellen-Wert. Die kanadische Bank RBC hat die Coverage für den Wasserstoff-Spezialisten aufgenommen und sieht trotz der jüngsten Erholungsrallye noch Luft nach oben.Mit Plug Power könnten die Anleger auf die noch in den Kinderschuhen steckende Wasserstoff-Industrie setzen, schrieb Analyst Joseph Spak in seiner Studie. Die Bewertung sei zwar hoch, aber angesichts ...

