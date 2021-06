Der Spac-Merger des Lufttaxi-Unternehmens steht bevor. In den Papieren für die Börsenaufsicht beschreibt Lilium ambitionierte Pläne und Preise. Die Vorbereitungen für den Börsengang des Startups Lilium nehmen Formen an. So hat das Münchner Unternehmen Dokumente bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht, die etwa die Ticketpreise für die Dienste des Flugtaxis beinhalten. Lilium will mit dem Spac Qell Acquisions fusionieren und so an der US-Börse Nasdaq auftauchen. 830 Millionen US-Dollar (707 Millionen Euro) sollen dem Unternehmen aus ...

