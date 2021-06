Der chinesische Uber-Rivale Didi Chuxing soll bei seinem geplanten US-Börsengang laut Insidern einen Bruttoerlös von rund 4,4 Milliarden US-Dollar einspielen. Es dürfte der größte IPO eines chinesischen Unternehmens in den USA seit Alibaba im Jahr 2014 werden.Nachdem der chinesische Fahrdienstvermittler Didi Chuxing am 10.06.2021 bei der Börsenaufsicht SEC den Antrag für einen Börsengang in den USA vorgelegt hatte, habe das Unternehmen Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge, die sich bei ihren Angaben auf Insiderinformationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...