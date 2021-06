Vom Tellerwäscher zum Millionär? Pah, wie amerikanisch. Der Chinese Will Wei Cheng hat es vom Fuß-Masseur zum Milliardär gebracht - zumindest, wenn sein Uber-Klon Didi Global heute an der Wall Street so erfolgreich wie erwartet an die Börse stürmt. Die Nachfrage nach dem IPO ist riesig, es gibt nur einen kleinen Haken.Hier ein schneller Überblick für Zahlen-Fans: Didi Global wird in New York 317 Millionen Aktien zu je 14 Dollar platzieren, das Angebot umfasst damit insgesamt 4,4 Milliarden Dollar. ...

