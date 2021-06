Der Fachbereich Luftfahrt in der Gewerkschaft vida hat sich in einem offenen Brief an die Regierungsmitglieder Leonore Gewessler (Grüne) und Magnus Brunner (ÖVP) gewandt und dringend faire und soziale Spielregeln für das fliegende Personal der Airlines am Flughafen Wien eingefordert. Airlines wie Lauda Europe, Buzz und Wizz würden die "vollkommene soziale Deregulierung in der Luftfahrt weiter schamlos ...

Den vollständigen Artikel lesen ...