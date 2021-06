Vom Waschmittel bis zum hochpreisigen Nischenduft: Hinter dem Wunsch gut und gepflegt zu riechen, steckt ein Markt mit sagenhaften Margen. Das macht die Branche auch als Anlagethema interessant."Angels' Share", auf deutsch so viel wie: "der Anteil für die Engel", bezeichnet in der Whiskey- und Cognacherstellung die Menge an Alkohol, die im Laufe der Lagerung aus dem Fass verdunstet. Dass der aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...