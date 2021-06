White paper zu Datenschutz und Informationssicherheit zum Downloaden: Der Stand der IT-Sicherheit in kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland Die Krise hat zu einer steigenden Anzahl an Cyberattacken geführt: und das nicht nur in großen Unternehmen, sondern auch in KMU. So geben in Capterra's Studie zur IT-Sicherheit 44 % der KMU an, bereits einer Cyberattacke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...