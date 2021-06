Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) - Sheer Markets, ein kürzlich gegründetes Finanzinstitut, das Live-Streaming von NDF-CFDs und EM-Währungen anbietet, kündigte die Einführung seines MT5 WebTraders als Zusatz zu seinem Plattform-Toolkit für seine Händler an. Dies umfasst sowohl die Desktop-Version der Handelsplattformen MT4 und MT5 auf Windows und Mac, als auch die mobile Version MT5 für Android- und iOS-Nutzer.Der neu eingeführte Sheer Markets WebTrader ist sowohl für Demo- als auch für Live-Handelskontoinhaber perfekt geeignet und ist derzeit in mehr als 40 Sprachen zugänglich.Die Geschwindigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit, die der Sheer Markets WebTrader bietet, liefert eine überlegene Handelserfahrung. Darüber hinaus ermöglicht der WebTrader Händlern, das Herunterladen von zusätzlichen Desktop- oder mobilen Anwendungen zu vermeiden, da er von allen Webbrowsern und Betriebssystemen wie Windows, Mac und Linux zugänglich ist.Kurz gesagt, alles, was für die Einrichtung des Handels mit dem Sheer Markets WebTrader erforderlich ist, ist eine Internetverbindung!Der wichtigste Vorteil, den der neue MT5 WebTrader von Sheer Markets bietet, ist eine perfekte Alternative und zuverlässige Lösung für den Zugang zu den globalen Finanzmärkten rund um die Uhr.Bestehende Kunden können auf den Sheer Markets WebTrader zugreifen, indem sie hier (https://webtrader.sheermarkets.com/) klicken. Neue Kunden müssen sich zunächst registrieren, indem sie uns besuchen: https://www.sheermarkets.com/open-live-account/Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1523363/Sheer_Markets_Logo.jpgPressekontakt:Andreas Georgiou+35725588887Original-Content von: Sheer Markets, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156279/4956521