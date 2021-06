London (www.fondscheck.de) - Der europäische ETF-Markt erlebt ein Rekordjahr, so Howie Li, Head of ETFs bei Legal & General Investment Management (LGIM).Bislang würden sich die Nettomittelzuflüsse bis zur Jahresmitte 2021 auf über 90 Mrd. EUR belaufen, gegenüber 100 Mrd. Euro im gesamten Jahr 2020. Netto seien 80% aller neuen Gelder in Aktien-ETFs geflossen, und Themen-ETFs hätten ein neues Rekordergebnis von bereits über 8,5 Mrd. EUR erzielt. Der Markt für Themen-ETFs sei von 12 Mrd. EUR zur Jahresmitte 2020 innerhalb der letzten zwölf Monate auf 35 Mrd. EUR angewachsen und habe sich zudem weiterentwickelt. Viele Anleger würden inzwischen globale Themen-Engagements als Teil eines veränderten Ansatzes ihrer Vermögensallokation einsetzen und hätten sich von den traditionellen regionalen Bausteinen gelöst. ...

