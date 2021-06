Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von Amundi über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der Amundi US Treasury 7-10 UCITS ETF (DR) - Hedged EUR (C) (ISIN LU2153616169/ WKN A2P22R) ermögliche Anlegern den Zugang zu festverzinslichen und auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen der USA. Neben einem Investment-Grade-Rating müssten die Schuldtitel ein ausstehendes Mindestvolumen in Höhe von 1 Mrd. US-Dollar aufweisen. Berücksichtigt würden ausschließlich Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens sieben und maximal zehn Jahren. Währungsrisiken zum Euro seien minimiert. ...

