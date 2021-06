Wer an Pharmaunternehmen denkt, dem kommen aufgrund ihrer schieren Größe automatisch Namen wie Pfizer, Johnson & Johnson oder Novartis in den Sinn. "Das Umfeld ist aber seit Jahren wachstumsorientiert", erklärt wikifolio-Trader Arne Briest. "Gerade kleinere unbekannte Werte passen hier optimal rein." Das Potenzial ist groß - und birgt jede Menge Chancen für Anleger, die sich nicht nur an Größe und Bekanntheitsgrad orientieren. Quelle: Natonal Cancer Institute, unsplash.com Recht unbekannt war auch das Mainzer Biotechnologieunternehmen BioNTech , bevor dessen Arbeit an der mRNA-Technologie in ...

