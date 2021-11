Die Jahresendrally ist in vollem Gange. Die US-Indizes notieren auf ihren Allzeithochs. In den vergangenen Tagen konnte auch das TSI USA Depot einen deutlichen Satz nach oben machen. Die TSI-Werte der Portfolioaktien liegen alle im grünen Bereich, die Aufwärtstrends sind also noch nicht ausgereizt und ein Einstieg ist jederzeit möglich.Der Highflyer in den letzten Wochen ist Nvidia. Angetrieben wird die Kursrally von den Chancen für das Unternehmen die sich durch das Metaverse eröffnen. Doch nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...