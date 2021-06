Stuttgart (ots) - Der Schmerz über den frühen Knock-out hielt sich beim Fußballvolk indes in Grenzen - was für den an seiner Spitze seit Jahren taumelnden Verband ein ebenso gefährliches Zeichen ist wie das sportliche Abschneiden bei den vergangenen beiden Turnieren. Dabei schienen die Aussichten rosig. Spätestens mit dem Titelgewinn bei der WM 2014 galt der deutsche Fußball als internationale Benchmark. Der bewundernde Blick nach Spanien war nicht mehr nötig, Löw schaute zufrieden auf die eigene Entwicklung - vergaß aber die nächste einzuleiten.



