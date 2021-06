Sie sind in einem Betrieb angestellt, wo sie auch in die Betriebspensionskasse einzahlen? Und Sie haben ein wenig Erspartes auf der Bank? Dann werden Sie gleich doppelt enteignet, um es mal so drastisch zu formulieren. Merken Sie sich die Worte Negativzinsen und negative Realrendite. "Deutsche Sparer vor der kalten Enteignung", so besprach es im März ...

Den vollständigen Artikel lesen ...