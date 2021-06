"Die Wirksamkeit liegt bei 47 Prozent" - mit diesem Studienergebnis zu seinem Corona-Impfstoff löste CureVac Mitte Juni ein Kursbeben aus. Der Schock bei den Aktionären sitzt noch immer tief, auch wenn die Aktie nach zwischenzeitlichen Verlusten von 50 Prozent etwas an Boden gut gemacht hat. Aktuell setzt CureVac zum Sprung ins Gap an und DER AKTIONÄR verrät, wie Anleger mit etwas Glück satte Gewinne einfahren können. Ja, Sie haben richtig gelesen: Es gehört immer auch etwas Glück dazu, um an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...