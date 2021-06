DJ USA fallen bei E-Auto-Fertigung weiter hinter China und Europa zurück

Von Claudia Assis

NEW YORK (Dow Jones)--Die USA sind bei der Produktion von Elektrofahrzeugen weiter hinter China und Europa zurückgefallen. Das Land rangiert weltweit an dritter Stelle, doch sein Anteil an der gesamten weltweiten Elektrofahrzeug(EV)-Produktion ist seit 2010 von 20 Prozent auf 18 Prozent gesunken, wie der International Council on Clean Transportation (ICCT) in einem Bericht schreibt.

Auch wenn Autobauer wie General Motors und Ford mit ihren Investitionen in dem Bereich Schlagzeilen machen und die USA das Heimatland von Tesla sind, sind die EV-Investitionen in den USA ebenfalls niedrig. Laut ICCT fließen nur etwa 15 Prozent der weltweiten EV-Investitionen der Hersteller in Höhe von rund 345 Milliarden US-Dollar in die USA.

"Die tatsächlichen Investitionen und die Produktion von Elektrofahrzeugen steht in krassem Gegensatz zum Getue der US-Automobilhersteller", sagte ICCT-Direktor Nic Lutsey, und forderte eine "starke" Regierungspolitik, um den verlorenen Boden wieder gutzumachen. "Die US-Autobranche kann es sich nicht leisten, in einem der vielversprechendsten und strategisch wichtigsten Sektoren der Welt ständig fünf Jahre hinter dem Rest der Welt zurückzuliegen."

China ist der größte Hersteller von Elektrofahrzeugen, sein Anteil an der Produktion bis 2020 lag bei 44 Prozent, mit einer produzierten und verkauften Stückzahl von 4,6 Millionen. Europa ist die Nummer Zwei mit einem Anteil von 25 Prozent, und ist ein Nettoimporteur: die Region hat 2,6 Millionen Elektrofahrzeuge produziert und 3,2 Millionen verkauft.

Die USA produzierten im Jahr 2020 mehr als 450.000 Elektrofahrzeuge, wobei etwa 85 Prozent davon auf Tesla entfielen. Die jährlichen EV-Exporte betrugen mehr als 215.000, laut ICCT mehr als bei den anderen Ländern.

Die USA bieten weniger Anreize für Käufer von Elektroautos als andere Länder, und die Wirtschaftlichkeit des Besitzes eines Elektroautos ist - aufgrund der relativ günstigen Benzinpreise - nicht so offensichtlich wie in Europa.

Aber der Wunsch könnte da sein: Anfang dieses Monats ergab eine Umfrage des Pew Research Centers, dass 7 Prozent der Erwachsenen in den USA gerne ein Elektro- oder Hybridfahrzeug besitzen würden, und 39 Prozent sagten, sie würden beim Kauf ihres nächsten Autos ein Elektrofahrzeug "sehr oder eher in Betracht ziehen".

