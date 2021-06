Nvidia-Grafikkarten sind weiterhin vielerorts ausverkauft. Das liegt nicht nur am Gaming-Boom und Knappheit, sondern auch am exzellenten Ruf der Produkte. Das Fachmagazin Giga hat jetzt neue Spezifikationen entdeckt und schreibt: "Nvidias neue Grafikkarte ist ein Monster." In der Dokumentation sei von einer Nvidia A100 die Rede, die 80 GB Videospeicher bieten soll. Das bisherige Topmodell RTX 3090 hat "nur" 24 GB Videospeicher. Die neue Grafikkarte kostet jedoch mindestens 10.000 Euro und ist nicht ...

