Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über den Sanierungsbedarf vieler Brücken in Rheinland-Pfalz, am Donnerstag, 1. Juli 2021, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Für Pendler wie Ingo Lang werden es lange und nervige Monate auf der Autobahn: Er fährt täglich vom Hunsrück nach Wiesbaden. Durch die Sperrung der Salzbachtalbrücke bei Wiesbaden, braucht er nun erheblich länger und steht häufiger im Stau. Die Salzbachtalbrücke an der A 66 hatte sich vor kurzem teils abgesenkt und muss nun sogar gesprengt werden. Überall im Land ächzen die Brücken - denn längst rollt viel mehr Verkehr über die Bauwerke als mal ursprünglich berechnet wurde. Auch bei Rheinböllen an der A 61 wird an den Autobahnbrücken gebaut. Auch diese Brücken waren in einem sehr schlechten Zustand, berichtet ein Ingenieur. Es herrscht Sanierungsstau. Das Geld für die Instandsetzung ist vielerorts wohl da, es fehlt aber an Planer*innen, Ingenieur*innen und Baufirmen, um alles abzuarbeiten. Wie sicher sind die Brücken im Land? Dieser Frage ist "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporterin Panja Schollbach nachgegangen.Moderation: Britta KraneWeitere Themen der Sendung:- Unwetter und Starkregen in Rheinland-Pfalz - Sind wir gut genug gerüstet für Wetterextreme?- Bio boomt und immer mehr Bauern stellen um - Steht die Landwirtschaft vor einer Wende?- Live im Studio: Julia Klöckner (CDU), Bundeslandwirtschaftsministerin- Trügerische Sicherheit? - Wie gefährlich wird die Delta-Variante und wie gut ist das Land vorbereitet?- Schwarzes Gold - Streit um Erdölbohrung in der Südpfalz- Zur Sache hilft: Blindenhund gesucht- Gerüchte um HNA-Insolvenz - Was ist los am Flughafen Hahn?"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.