(shareribs.com) London 30.06.2021 - Für Kupfer und Aluminium geht es an der London Metal Exchange nach oben. Dabei kann der Kupferpreis auch dem festeren US-Dollar widerstehen. Die Industriemetalle zeigen sich am Mittwoch an der LME uneinheitlich. Aluminium und Kupfer können zulegen, wobei die Marktteilnehmer vor allem längerfristig Knappheiten bei Metallen wie Kupfer sehen. Der Kupferpreis war im ...

