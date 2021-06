Die Strategie 2021/22 ist bereits kommuniziert und auch die für die Umsetzung der Wachstumsambitionen erforderliche Barkapitalerhöhung erfolgreich umgesetzt. Entsprechend geht die Blickrichtung bei mVISE nach vorn. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) soll im ersten Halbjahr 2021 im positiven Terrain landen, nachdem es auf Gesamtjahressicht 2020 mit 986.000 Euro noch deutlich unter Wasser. ... The post mVISE: Jetzt ist Offensive angesagt appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...