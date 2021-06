Am Aktienmarkt ist die Nervosität hoch. Der DAX versucht sich zwar noch in der Nähe seines Allzeithochs zu halten, doch Anstiegsbemühungen werden mit noch stärkeren Verkäufen beantwortet. Der Index kommt nicht mehr voran. Auch die optimistischsten Anleger erkennen nun, dass an den Börsen der Wind rauer wird. Eine Korrekturphase steht bevor. Der Startschuss für solch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...