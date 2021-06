DJ PTA-Adhoc: SCHNIGGE Capital Markets SE: Personelle Änderungen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wülfrath (pta049/30.06.2021/17:00) - Die SCHNIGGE Capital Markets SE teilt mit, dass es personelle Änderungen in den Organen der Gesellschaft geben wird. Der Geschäftsführende Direktor Florian Weber hat der Gesellschaft mitgeteilt, dass er sein Amt zum 31.12.2021 aus persönlichen Gründen niederlegt. Gleichzeitig endet auch seine angestellte Tätigkeit im Unternehmen zum Jahresende. Der ausreichende zeitliche Vorlauf ermöglicht es der Gesellschaft, einen geeigneten Nachfolger zu benennen und einzuarbeiten. Bis dahin ist Herr Weber gemeinsam mit dem seit März 2021 bestellten Dipl.-Kfm. Rouven de Haan als Geschäftsführender Direktor tätig.

Der langjährige Geschäftsführende Direktor und Verwaltungsratsvorsitzender Jochen Heim verlässt das Unternehmen zum Ende November 2021 und beendet zudem seine Verwaltungsratstätigkeit zum heutigen Tage.

Finanzielle Verpflichtungen, insbesondere Abfindungszahlungen, Golden Parachute Vergütungen oder ähnliche Nachteile sind mit diesen Änderungen für die Gesellschaft nicht verbunden. Sowohl Weber als auch Heim stehen der Gesellschaft auch nach ihrem Ausscheiden beratend zur Seite.

(Ende)

Aussender: SCHNIGGE Capital Markets SE Adresse: Beim Strohhause 27, 20097 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Florian Weber Tel.: +49 211 13861-13 E-Mail: fweber@schnigge.de Website: www.schnigge.de

ISIN(s): DE000A0EKK20 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1625065200290 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2021 11:00 ET (15:00 GMT)