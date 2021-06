Als "attraktives Ziel" bezeichnet BSI-Präsident Arne Schönbohm die deutsche Politik. Mit Falschinformationen und Diskreditierungen werde Einfluss auf Stimmung und Wahlbeteiligung ausgeübt. In gezielten Desinformationskampagnen sieht Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), ein wachsendes Problem für die deutsche Politik. Dabei sei das Ziel stets die Verunsicherung der Wähler oder der öffentlichen Meinung insgesamt. Die Diskreditierung einzelner Politiker gehöre in dieses Szenario ebenso wie gezielte Hackerangriffe auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...