DJ Villeroy de Galhau: Digitaler Yuan Risiko für Euro - Agentur

FRANKFURT (Dow Jones)--Chinas rasche Fortschritte bei der Entwicklung eines digitalen Yuan stellen nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau eine Gefahr für den Euro dar. "Das Risiko besteht eindeutig darin, dass Europa nicht nur in seinem Bestreben, die internationale Rolle des Euro zu stärken, an Schwung verliert, sondern sogar in seinem Bestreben, ihn auch nur zu erhalten", sagte der Gouverneur der Banque de France laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg in Paris.

Der Euroraum müsse seine eigenen Anstrengungen für einen digitalen Euro verstärken, weil sonst ein Verlust von monetärer Souveränität drohe - "und das können wir nicht tolerieren". Die Europäische Zentralbank (EZB) will im Juli entscheiden, ob sie mit ernsthaften Planungen für einen digitalen Euro beginnt.

June 30, 2021

