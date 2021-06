EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Schlagwort(e): Generalversammlung

Leclanché schließt seine Jahreshauptversammlung ab



30.06.2021 / 18:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Leclanché schließt seine Jahreshauptversammlung ab

- Die Aktionäre haben der Erhöhung des genehmigten Aktienkapitals bis zum 30. Juni 2023 auf maximal 60.000.000 Aktien zugestimmt.

- Die Aktionäre genehmigten die vom Verwaltungsrat zur Stärkung der Bilanz vorgeschlagene Umwandlung von CHF 29,7 Millionen Schulden gegenüber SEFAM[1] und Golden Partner in Aktien der Gesellschaft.

- Der bisherige Verwaltungsrat und die Revisionsstelle (PricewaterhouseCoopers) wurden mit grosser Mehrheit wiedergewählt.

- Leclanché gab den Abschluss eines von SEFAM gewährten Baukredits in Höhe von USD 24 Mio. zur Finanzierung des Projekts St. Kitts Stationary bekannt.

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 30. Juni 2021 - Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Unternehmen für Energiespeicherlösungen, gab heute die Vorschläge des Verwaltungsrates bekannt, die von den Aktionären des Unternehmens auf der - aufgrund der Covid-19-Situation per Live-Webcast abgehaltenen - Jahreshauptversammlung (HV) 2021 angenommen oder abgelehnt wurden.

Die Ermächtigung des Verwaltungsrats, das Aktienkapital jederzeit bis zum 30. Juni 2023 erhöhen zu können (genehmigtes Aktienkapital) und das genehmigte Aktienkapital auf maximal 60.000.000 voll eingezahlte Aktien mit einem Nennwert von je CHF 0,10 festzulegen, wurde von den Aktionären genehmigt.

Das bestehende bedingte Aktienkapital, das durch die Ausgabe von bis zu 60.000.000 voll einbezahlten Aktien mit einem Nennwert von CHF 0,10 pro Aktie um höchstens CHF 6.000.000,00 erhöht werden soll, sowie die Änderung von Artikel 3quinquies der Statuten der Gesellschaft sind von einer Mehrheit der Aktionäre nicht gebilligt worden.

Die Umwandlung der mit SEFAM und Golden Partner ("GP") aufgenommenen Schulden in Höhe von CHF 29,7 Millionen in Eigenkapital wurde von den Aktionären genehmigt. Diese mit SEFAM und GP ausgehandelte Umstrukturierungsmassnahme stärkt die Bilanz und fördert das anhaltende Investitionsinteresse am Unternehmen in einer Zeit, in welcher der Auftragsbestand von Leclanché im schnell wachsenden e-Transport-Sektor stark zunimmt.

Der gegenwärtige Verwaltungsrat von Leclanché wurde mit einer grossen Mehrheit der Stimmen bestätigt. PricewaterhouseCoopers wurde ebenfalls als Rechnungsprüfer des Unternehmens wiedergewählt.

Leclanché gab den Abschluss eines von SEFAM gewährten Baukredits in Höhe von USD 24 Mio. zur Finanzierung des Eigenkapitals des St. Kitts Stationary Projekts bekannt. Das Unternehmen befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit lokalen Banken, um bis zu USD 49 Mio. an vorrangigen Projektkrediten bereitzustellen und den vollständigen finanziellen Abschluss bis September 2021 zu ermöglichen. In der Zwischenzeit haben Leclanché und ihr lokaler Partner Solrid Limited mit dem Bau des größten Öko-Kraftwerks der Karibik begonnen, welches voraussichtlich innerhalb von zwölf bis achtzehn Monaten fertiggestellt sein wird.

Leclanché erhält kurzfristiges Betriebskapital, durch die Rückzahlung von bereits getätigten Investitionen von der Gesellschaft in das Projekt in St. Kitts , sowie Erlöse aus den Zahlungen im Rahmen des EPC-Vertrags. Die Liquiditätslage zur Unterstützung des Wachstums im Jahr 2021 bleibt angespannt. Das Unternehmen befindet sich in einem laufenden Prozess, der von BTIG, einer in New York ansässigen Investmentbank, geleitet wird, um frisches Kapital zu beschaffen um seinen Wachstumsplan vollständig zu finanzieren, bis es bis Ende 2023 EBITDA-positiv wird.



Kommerzielle Durchbrüche

In seiner Ansprache an die Aktionäre erläuterte Anil Srivastava, CEO von Leclanché, die Fortschritte des Unternehmens bei der Umsetzung des im Jahre 2015 angekündigten Wachstumsplans. Im Jahr 2020 hat Leclanché in vielen Geschäftsbereichen ein signifikantes Wachstum erzielt.

Leclanché konnte seine Wachstumsziele dank der konstanten und stetigen Unterstützung aller Aktionäre erreichen, insbesondere von SEFAM, dem Hauptaktionär, der seit Mai 2019 Schulden in Höhe von CHF 186 Millionen in Kapital umwandelte.

Anil Srivastava, CEO von Leclanché, erklärte: "Im Jahr 2020 hat Leclanché eine wettbewerbsfähige Organisation an mehreren Fronten errichtet, mit kommerziellen Gewinnen, Projektabschlüssen und beschleunigter Innovation in unserer Technologie und Verbesserung der Kostenstruktur. Das "neue Unternehmen Leclanché" ist gut positioniert für beschleunigtes Wachstum und Erfolg auf unseren Märkten - nicht zuletzt dank der harten Arbeit unserer Kollegen weltweit, der Geduld unserer Aktionäre und der Unterstützung von Geschäftspartnern und Investoren.

In dem aktuellen Marktumfeld, in dem viele Finanzmittel aufgrund von ehrgeizigen Geschäftsplänen sogenannter Start-ups angezogen wurden, hebt sich Leclanché als ein Unternehmen mit bewährten eigenen Technologien und weltweit führenden OEMs als strategischen Kunden ab. Das Unternehmen ist in der Lage, ein langfristiges profitables Wachstum zu erzielen, basierend auf einem starken Auftragsbestand und einer guten Projektpipeline sowie einer wettbewerbsfähigen Kostenbasis für Produkte, die in Serie gefertigt werden. Unser intelligenter Einstieg in den Automobilsektor durch die Lizenzierung unserer Technologie, die durch mehr als 200 Patente geschützt ist, und das Know-how, Lithiumzellen seit 2013 in grossem Massstab zu produzieren, wird es dem Unternehmen ermöglichen, seinen adressierbaren Markt mehr als zu verdoppeln."

Für weitere Informationen schreiben Sie bitte an info@leclanche.com oder besuchen Sie www.leclanche.com.

******

Über Leclanché



Leclanché SA mit Sitz in der Schweiz ist ein führender Anbieter von hochwertigen Energiespeicherlösungen, die die Fortschritte in Richtung einer sauberen Energiezukunft beschleunigen sollen. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché wurzeln in mehr als 100 Jahren innovativer Entwicklung von Batterien und Energiespeichern - das Unternehmen ist ein zuverlässiger Anbieter von Energiespeicherlösungen weltweit. Dies, kombiniert mit der Unternehmenskultur des deutschen Maschinenbaus und der Schweizer Präzision und Qualität, macht Leclanché zum bevorzugten Partner für neue Markteilnehmer, etablierte Unternehmen und Regierungen, die an der Spitze positiver Veränderungen in der weltweiten Energieerzeugung und -verteilung sowie ihres Verbrauchs stehen. Der Energiewandel wird hauptsächlich durch Veränderungen im Management der Stromnetze und in der Elektrifizierung des Transports vorangetrieben; beide Märkte sind das Rückgrat der Strategie und des Geschäftsmodells von Leclanché. Die Produkte von Leclanché sind das Herzstück der Konvergenz der Verkehrselektrifizierung und der Entwicklung des Verteilungsnetzes. Leclanché ist das einzige weltweit gelistete, reine Energiespeicherunternehmen, das in drei Geschäftseinheiten organisiert ist: stationäre Speicherlösungen, E-Transportlösungen und spezielle Batteriesysteme. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9



Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.



Kontakte Leclanché

Medien Schweiz / Europa:

Thierry Meyer

T: +41 (0) 79 785 35 81

E-Mail: tme@dynamicsgroup.ch Medien Nordamerika:

Henry Feintuch / Ashley Blas

T: +1-914-548-6924 / +1-509-494-4053

E-Mail: leclanche@feintuchpr.com

Medien Deutschland:

Christoph Miller

T: +49 (0) 711 947 670

E-Mail: leclanche@sympra.de Ansprechpartner für Investoren:

Anil Srivastava / Hubert Angleys

T: +41 (0) 24 424 65 00

E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com

[1] SEFAM bedeutet: AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF - Illiquid Assets Sub-Fund und AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF - R&D Sub-Fund, zusammen mit STRATEGIC EQUITY FUND - Renewable Energy Sub-Fund, STRATEGIC EQUITY FUND - Multi Asset Strategy Sub-Fund, STRATEGIC EQUITY FUND - E Money Strategies Sub-Fund (auch Energy Storage Invest genannt); alle diese Fonds sind gemeinsam der Hauptaktionär von Leclanché, nachstehend als "SEFAM" bezeichnet.