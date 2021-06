DGAP-Ad-hoc: RIXX Invest AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

RIXX Invest AG: Großaktionär Alecto Limited zieht Plan zur Kapitalerhöhung zurück



30.06.2021 / 18:29 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





AD-HOC-MITTEILUNG

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der

EU-Verordnung Nr. 596/2014

RIXX Invest AG: Großaktionär Alecto Limited zieht Plan zur Kapitalerhöhung zurück

Berlin, 30.06.2021: Die RIXX Invest AG, Kurfürstendamm 194, 10707 Berlin, gelistet im Freiverkehr der Börse Berlin (ISIN: DE000A3H2341), teilt durch ihren Vorstand mit:

Der Großaktionär der Gesellschaft, die Alecto Limited, hat dem Vorstand heute mitgeteilt, dass sie vom Plan der Kapitalerhöhung zurücktritt. Die Kapitalerhöhung um EUR 31 Mill. gegen Sacheinlage war auf der Hauptversammlung der Gesellschaft am 15.09.2020 zusammen mit anderen Maßnahmen zur Wiederbelebung der Gesellschaft beschlossen worden. Gegen die Beschlüsse dieser Hauptversammlung hatten mehrere Aktionäre der RIXX Invest AG Anfechtungsklagen erhoben. Die Alecto hat nun mitgeteilt, dass seit der Beschlussfassung ohnehin die Rohstoffpreise und dadurch auch die Fördererträge der Quellen "Big Well" und "Good Luck" massiv gestiegen sind, so dass die Notwendigkeit einer Neubewertung der einzubringenden Sacheinlage besteht. Bis zur Neubewertung der avisierten Sacheinlage zieht sie ihre Bereitschaft zur Kapitalerhöhung auf diesem Wege zurück. Als Ersatz wird eine Barkapitalerhöhung stattfinden, über welche die Hauptversammlung beschließen soll.

Kontakt:

Margaritis Stogiannidis (Vorstand, RIXX Invest AG)

E-Mail: info@rixx-invest.com

Tel.: +49 40 2281 5447 1

Für Presse-Anfragen:

Thomas Knipp (impact communication)

E-Mail: tknipp@impact-communication.de

Tel.: +49-172-6800-537