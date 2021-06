Wir haben Ihnen auf aktienlust.tv rechtzeitig signalisiert, dass Apple & Co. wieder das Ruder übernommen haben. Genau das ist aktuell wieder ganz klar der Fall und auch unsere chinesischen IT-Giganten haben wieder Fahrt aufgenommen. Das könnte die Märkte bis in den August hinein durchaus weiter antreiben, zumal es nicht unüblich ist, dass die Aktien-Indizes im August Verlaufshochs erreichen, ehe sie in Richtung September/Oktober noch einmal korrigieren. Verlass ist dann in der Regel auf die darauf folgende Jahresendrally. Doch was ist mit dem Goldpreis? Hier bleiben wir bullisch, auch wenn die Entwicklung aktuell eine andere Sprache spricht. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.