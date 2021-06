Die Schweizer Investmentbank UBS ist nicht gerade ein Fan von Kryptowährungen - zu spekulativ und anfällig für regulatorische Risiken seien Bitcoin und Co. Stattdessen raten die Analysten, eine andere Branche in den Fokus zu nehmen. "Wir haben lange davor gewarnt, dass sich eine umschlagende Anlegerstimmung oder regulatorische Maßnahmen den blasenartigen Kryptomarkt platzen lassen könnten", schreibt das Global Wealth Management Team der UBS in einer aktuellen Studie - und nimmt damit Bezug auf das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...